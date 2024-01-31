Çekya, Slovakya sınırındaki kontrolleri sonlandırıyor

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Çekya, düzensiz göçle mücadele kapsamında yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü Slovakya sınırındaki kontrolleri 2 Şubat'ta sona erdirecek.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Polonya ile birlikte Slovak sınırında uygulanan kontrollerin sonlandırılacağını bildirdi.

Fiala, yaklaşık 5 aydır devam eden düzenli kontrollerin cumadan itibaren sona ereceğini, daha ziyade rastgele araçların durdurularak kontrol yapılacağını kaydetti.

Çekya İçişleri Bakanı Vıt Rakusan da sınırda durumun sakinleştiğini, bu nedenle düzenli kontrollere ihtiyaç kalmadığını ifade etti.

Çekya ve Polonya 4 Ekim 2023'de düzensiz göçle mücadele kapsamında Slovakya sınırında kontrollere başlamıştı. Bu iki ülkenin aldığı karara daha sonra Avusturya da katılmıştı.