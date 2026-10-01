Celal Bayar Üniversitesi'nden 150 öğrenci Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nı gezdi - Son Dakika
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Celal Bayar Üniversitesi'nden 150 öğrenci Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nı gezdi

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Celal Bayar Üniversitesi\'nden 150 öğrenci Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı\'nı gezdi
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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden 150 kişi katıldı. Gezide ilçenin tarihi, jeolojik oluşumları ve volkanik geçmişi anlatıldı; öğrenciler Kula Peribacaları'nı gezdi, Divlit volkan konisinde bilgi aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 150 öğrenci, Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi.

Gezi programında öğrencilere ilçenin tarihi, jeolojik oluşumları ve bölgenin volkanik geçmişi hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, Kula Peribacaları'nı ziyaret etti, jeolojik süreçler sonucunda oluşan doğal yapıları inceledi. Divlit volkan konisinde, öğrencilere volkanik faaliyetlerin izleri anlatıldı.

Üniversitenin halkla ilişkiler bölümü öğrencisi Gonca Demirtaş, gezi sayesinde volkanların, peribacalarının ve tarihi yerlerin özelliklerini öğrendiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Celal Bayar Üniversitesi'nden 150 öğrenci Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nı gezdi - Son Dakika
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