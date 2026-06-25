Çelebi Mehmed 605. Yılında Anıldı

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed, vefatının 605. yılında, kabrinin bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce, Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfının (BUMEV) destekleriyle düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Sonrasında Yeşil Cami önünde nohut, pilav ve aşure ikramı yapıldı.
Törene, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, BUMEV Başkanı Ahmet Akın ile vatandaşlar katıldı.
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