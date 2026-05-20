Çelik'ten İsrail Bakanına Tepki

20.05.2026 19:49
Ömer Çelik, İsrailli bakanın Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddetini lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanın, alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'nun insanlık haysiyetini temsil ettiğini belirtti.

Başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu "soykırım örgütü"nün ise tüm insanlık değerlerine düşman olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumud Filosu'nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu'nu desteklemek insanlığı desteklemektir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

