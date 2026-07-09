Çelik'ten Mezuniyet Törenine Tepki - Son Dakika
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Çelik'ten Mezuniyet Törenine Tepki

09.07.2026 19:43
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Ömer Çelik, İstanbul'daki tören sırasında Kur'an ayetinin kapatılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."

Kaynak: AA

Ömer Çelik, İstanbul, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik'ten Mezuniyet Törenine Tepki - Son Dakika

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