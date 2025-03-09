Çelik'ten Suriye'deki Provokasyonlar Açıklaması - Son Dakika
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Çelik'ten Suriye'deki Provokasyonlar Açıklaması

Ömer Çelik, Suriye'deki saldırıları provokasyon olarak nitelendirip, mezhepçi kışkırtmalara dikkat çekti.

09.03.2025 18:46
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(ADANA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye Lazkiye'deki saldırılarla ilgili, "Son olaylar temelinde, birtakım provokasyonlar ortaya çıktı ve birtakım sivil kayıplar maalesef yaşandı. Bunun bizim ülkemize dönük olarak da bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

Çielik, Adana'daki temasları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Lazkiye kentindeki saldırıları değerlendirdi.

"Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının, Suriye'nin birliğine, dirliğine dönük bir terörist saldırı olduğunu değerlendiriyoruz" diyen Çelik, Türkiye'nin başından beri Suriye'nin milli birliğini, toprak bütünlüğünü savunduğunu vurguladı.

Çelik, "En önemli şiarımız, 'Suriye tüm Suriyelilerindir' şiarıdır. Herhangi bir odağın, herhangi bir devletin ve kimi güçleri vasıtasıyla Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalışmasını ya da  istikrarsazlaştırmaya çalışmasını topyekün reddediyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunduklarını, azınlıkların da asla dışlanmadığı, tüm grupların güven içinde olduğu bir yapının ortaya çıkması gerektiğini söylediklerini anlatan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Son olaylar temelinde, birtakım provokasyonlar ortaya çıktı ve birtakım sivil kayıplar maalesef yaşandı. Bunun bizim ülkemize dönük olarak da bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Biz bu Lazkiye ve Tartus merkezli olayları ilk duyduğumuzda, arkadaşlarımızla toplantı halindeydik, yaklaşık 30 saniye içerisinde Suriye yönetime karşı bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubun adını duyduğumuzda, başındaki kişiyi öğrendiğimizde, bunun arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik. Türkiye Cumhuriyeti kurumları, sahadaki her gelişmeye hakimdir. Bu saldırı dalgası esasında, Esad rejiminin kalıntısı, artığı olan, Esad rejimini diriltmek üzere birileri tarafından kullanılan birtakım güçlerdir. Burada esas olan, bazı açıklamalarda ve sosyal medyada kullanılan dilin özenli olmasıdır. 'Bu, Nusayri isyanıdır' gibisinden bir dilin kullanılması yanlıştır. Biz burada Arap, Türk, Alevi, Sünni, Nusayri, Dürzi, tüm grupların, hiçbir şekilde terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu gruplara kardeşlik siyasetiyle yaklaştığımızı söylüyoruz. Esad rejiminin katliamları hiçbir şekilde Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ'ın katliamları aynı şekilde Sünnilere ve Araplara mal edilemez, sivil insanlar suçlanamaz. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez, hiçbir şekilde sivil insanlar bu terör eylemlerine karışmamış insanlar bu çerçevede bir suçlamayla karşı karşıya kalamaz. Örneğin 'Nusayri terörist', 'Sünni terörist', 'Alevi terörist', 'Dürzi terörist' ifadesi yanlıştır. 'Türkmen, Arap, Kürt terörist' ifadesi yanlıştır. Terörist, teröristtir."

Kaynak: ANKA

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