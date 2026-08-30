Çelikhan'da Dolu Zararı - Son Dakika
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Çelikhan'da Dolu Zararı

Çelikhan\'da Dolu Zararı
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Çelikhan'da dolu yağışı nedeniyle tütün ve diğer tarım ürünleri zarar gördü, çiftçiler endişeli.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, başta tütün olmak üzere ekili tarım arazileri zarar gördü.

Çelikhan'da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış tarım arazilerine zarar verirken, özellikle Pevrinan mevki ile Orandolu bölgesindeki ürünler zarar gördü. Yağış sonrası tarlalarına giden çiftçiler, başta tütün olmak üzere ürünlerin büyük ölçüde zarar uğradığını belirtti. Bölgedeki üreticiler, dolunun ekili alanlarda verim kaybına yol açmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çelikhan'da Dolu Zararı - Son Dakika

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