Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kalıcı deprem konutlarına ilişkin toplantı düzenlendi.
Kaymakam Ali Cemal Altınöz başkanlığında düzenlenen toplantıda, kalıcı deprem konutları, kamu yatırımları ve kamu kurumları bünyesinde devam eden genel işlerle alakalı bilgilendirilme yapıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, il özel idaresi meclis üyeleri, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile kalıcı deprem konutlarını yapan firma yetkilileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çelikhan'da Kalıcı Deprem Konutları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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