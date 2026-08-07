Çelikhan'da Merkez Cami Temeli Atıldı - Son Dakika
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Çelikhan'da Merkez Cami Temeli Atıldı

Çelikhan\'da Merkez Cami Temeli Atıldı
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500 cemaatin ibadet edebileceği Merkez Cami'nin temeli, Adıyaman Çelikhan'da atıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 500 cemaatin aynı anda ibadet yapılabilmesine imkan sağlayacak caminin temel atma töreni yapıldı.

Müftü İsmail Çelik, 700 metkarelik alana inşa edilecek "Merkez Cami" temal atma törenindeki konuşmasında, yapılacak camide gönüller inşa etmek istediklerini ifade etti.

Bir milletin camilerle yarınlara daha güvenli ulaşacağını aktaran Çelik, "Merkez cami, İnşallah ilçemize yakışan bir eser olacak. Bu eser devletimizin yardımı ile hayırsever vatandaşların imkanlarıyla yapılacak. Bu cami, Çelikhanlıların camisi olacak. Her birimizin bu camide bir tuğlası, bir duası ve bir katkısı olmalıdır. Bugün caminin temelini atıyoruz. Yarın duvarları ve kubbesi yükselecek ve minaresinde ezan sesleri eksik olmayacak." dedi.

Kaymakam Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, beraberindekilerle konuşmanın ardından butona basarak ilk harcı döktü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelikhan'da Merkez Cami Temeli Atıldı - Son Dakika

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