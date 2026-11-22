Artvin'de 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yaklaşık 80 metre geriledi. Çekilmeyle birlikte sular altında kalan 7 köyden biri olan Çeltikdüzü'ndeki cami, okul, ev ve yollar yeniden gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görenler, duygusal anlar yaşadı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI 7 KÖYÜ SULAR ALTINDA BIRAKMIŞTI

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 80 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan 7 köyden Çeltikdüzü'nde bağ, bahçe, cami, ev ve yollar gün yüzüne çıktı. Yeniden ortaya çıkan eski yerleşim alanlarını görenler, duygusal anlar yaşadı.

'ESKİ GÜNLERİ YAD EDİYORUZ'

Sular çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Murat Kundakçı, "Buraya Çeltikdüzü köyünün tarihine tanıklık etmek için geldik. Burada adeta bir tarih yatıyor. Baraj sularının çekilmesiyle birlikte anılar ortaya çıktı. Su seviyesi yükselince şimdi ortaya çıkan cami sular altında kalıyordu. Burada dedelerimizin, ninelerimizin yaşam alanlarını görünce duygusallaşıyoruz. Bu aylarda genelde gelip eski günleri yad ediyoruz" dedi.

'KÖYÜMDE HASRET GİDERİYORUM'

Eski yerleşim yerlerinin ortaya çıktığı köyüne hasret gidermek için geldiğini söyleyen Barış Pehlivan, "Baraj sularının çekilmesiyle eski yerleşim yerleri, cami, okul, evler meydana çıktı. Ben de köyüme geldim hasret gideriyorum. Hasret gideriyor, anılarımızı yad ediyoruz. Bu camide namaz kılmıştım. Arada hasret gidermek için geliyoruz" diye konuştu.