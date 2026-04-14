Cem Adrian adli kontrolde serbest

14.04.2026 19:24  Güncelleme: 19:32
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren sanatçı Cem Adrian, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyonda adı geçen birçok ünlü isimden bazıları tutuklandı.

(İSTANBUL) Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren sanatçı Cem Adrian imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik bir süredir devam eden operasyonlardan sonuncusu 11 Nisan'da gerçekleştirilmiş, 4 işletmede arama yapılmış, bazı isimler gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden 8'i tutuklanırken, 11'i değişik adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmıştı.

Son operasyonda adı geçen isimlerden sanatçı Cem Adrian da "Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun." açıklamasını yapmıştı.

Cem Adrian'ın yurt dışı dönüşünde ifade vermek için adliyeye gittiği ve ifadesinin ardından da imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

