Cem Kotan: Birlikte Daha Büyük Başarılara İmza Atacağız

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve ilçe örgütünü makamında ağırladı. Kotan, "Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, eşitlikten, adaletten ve halktan yana bir anlayışı birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak ve ilçe örgütü yöneticilerini belediyede misafir etti. Ziyarette, Konyaaltı Belediyesi'nin çalışmaları ve CHP'nin yerel politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Örgüt, Kotan'a desteklerini iletirken, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Kotan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın desteğiyle yürüttüğümüz hizmet yolculuğunda, örgütümüzle olan dayanışmamız en büyük gücümüz. Konyaaltı'nda birlik içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bizler, halkımız için gecemizi gündüzümüze katarken, omuz omuza verdiğimiz bu birliktelik sayesinde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, eşitlikten, adaletten ve halktan yana bir anlayışı birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Belediye Başkanımız Cem Kotan'a teşekkür ediyorum"

CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, ziyarette yaptığı konuşmada, Konyaaltı ilçe örgütüyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siyasi yolculuğuma başladığım Konyaaltı'nda, bugün Parti Meclisi Üyesi olarak tekrar bir arada olmak benim için büyük bir onur. Bu topraklarda birlikte mücadele verdiğimiz, emek harcadığımız dostlarımızla aynı hedef doğrultusunda çalışmak, bana güç veriyor. Yerelden genele uzanan bu yolda, Konyaaltı'nın her zaman örnek bir örgüt yapısına sahip olduğunu görmek mutluluk verici. Konyaaltı'nda halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren, samimiyeti, çalışkanlığı ve vizyonuyla ilçemize değer katan Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'a teşekkür ediyorum"

CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ise yaptığı konuşmada, CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen'in Konyaaltı ilçe örgütünden çıkmış bir isim olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Parti Meclisimizde Konyaaltı'nı temsil eden bir yol arkadaşımızın olması, bizler için hem onur hem de motivasyon kaynağı. Bu başarı, örgütümüzün birlikte verdiği emeğin, inancın ve dayanışmanın bir göstergesidir. Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan ile birlikte, bu birlik ruhunu daha da büyüterek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.