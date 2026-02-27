Cem Vakfı: "Diğer İnançların Görünmez Kaldığı Bir Eğitim Anlayışı Çocuklarımızda Dışlanmışlık Hissi Oluşturabilir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cem Vakfı: "Diğer İnançların Görünmez Kaldığı Bir Eğitim Anlayışı Çocuklarımızda Dışlanmışlık Hissi Oluşturabilir"

Cem Vakfı: "Diğer İnançların Görünmez Kaldığı Bir Eğitim Anlayışı Çocuklarımızda Dışlanmışlık Hissi Oluşturabilir"
27.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Ramazan etkinlikleri genelgesine ilişkin "Sadece belirli bir inanç uygulamalarının öne çıkarıldığı, diğer inançların ise görünmez kaldığı bir eğitim anlayışı; çocuklarımızda dışlanmışlık hissi oluşturabilir. Aidiyet duygusunu zedeleyebilir ve pedagojik açıdan sağlıklı olmayan sonuçlar doğurabilir. Buna karşılık; inançların karşılıklı tanıtıldığı, ziyaretlerin ve etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığı, hiçbir çocuğun kendi inancı dışında bir uygulamaya zorlanmadığı, farklılıkların zenginlik olarak anlatıldığı, bir eğitim yaklaşımı; hem çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak hem de toplumsal barışı güçlendirecektir" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Cem Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Ramazan etkinlikleri genelgesine ilişkin "Sadece belirli bir inanç uygulamalarının öne çıkarıldığı, diğer inançların ise görünmez kaldığı bir eğitim anlayışı; çocuklarımızda dışlanmışlık hissi oluşturabilir. Aidiyet duygusunu zedeleyebilir ve pedagojik açıdan sağlıklı olmayan sonuçlar doğurabilir. Buna karşılık; inançların karşılıklı tanıtıldığı, ziyaretlerin ve etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığı, hiçbir çocuğun kendi inancı dışında bir uygulamaya zorlanmadığı, farklılıkların zenginlik olarak anlatıldığı, bir eğitim yaklaşımı; hem çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak hem de toplumsal barışı güçlendirecektir" açıklamasını yaptı.

Cem Vakfı'ndan genelgeyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda yer alan değerlendirmeler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yürütülen Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde, ülkemiz çocuklarının eğitim ortamında karşılaştıkları uygulamalar ve ihtiyaçlar yeniden gündeme gelmiştir. Cem Vakfı olarak bizler; laikliği herhangi bir inancın dışlanması değil, tüm inançların eşit, özgür ve saygın şekilde kendini ifade edebildiği bir ortak yaşam zemini olarak görmekteyiz. Bu çerçevede, geleceğimiz olan çocuklarımızın farklı inançları tanımasının; toplumda önyargıların azalması, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve ortak bir gelecek bilincinin oluşması açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda tüm çocuklarımızın; Sünni inancını tanıması, Camileri görmesi ve farklı ibadet pratikleri hakkında bilgi edinmesi, Alevi inancını tanıması, Cemevlerini ziyaret etmesi, cem ibadeti ve Aleviliğin temel değerleri hakkında bilgi edinmesi, eğitim ortamında tüm inançların eşit, dengeli ve kapsayıcı şekilde ele alınması, ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından son derece kıymetlidir."

"Aleviliğin bir inanç olarak tanınmasını, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşmasını savunuyoruz"

Güzel bir örnek olarak; Sivas Şubemizde ağırladığımız öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde Cemevimizi ziyaret ederek inancımızı bizzat bizlerden öğrenme çabası, ülkemizin barışına sunulmuş en kıymetli katkılardan biridir. Bir gencimizin camiyi tanıması ne kadar kıymetliyse, aynı şekilde Cemevini tanıması da toplumsal barış için bir o kadar hayati ve faydalıdır. Nitekim Sayın Devlet Bahçeli'nin birlik ve bütünlüğümüzü yansıtan 'Cemevi de bizimdir, Cami de bizimdir' sözünü bu anlayışın önemli bir ifadesi olarak görmekteyiz. Bu yaklaşım; farklılıklarımızı ayrışma nedeni değil, ortak zenginliğimiz olarak görmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak burada temel ilke; tek yönlü değil, karşılıklı ve eşitlikçi bir yaklaşımın benimsenmesidir. Sadece belirli bir inanç uygulamalarının öne çıkarıldığı, diğer inançların ise görünmez kaldığı bir eğitim anlayışı; çocuklarımızda dışlanmışlık hissi oluşturabilir. Aidiyet duygusunu zedeleyebilir ve pedagojik açıdan sağlıklı olmayan sonuçlar doğurabilir.

Buna karşılık; inançların karşılıklı tanıtıldığı, ziyaretlerin ve etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığı, hiçbir çocuğun kendi inancı dışında bir uygulamaya zorlanmadığı, farklılıkların zenginlik olarak anlatıldığı, bir eğitim yaklaşımı; hem çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak hem de toplumsal barışı güçlendirecektir. Çocuklarımızın birbirini tanıdığı, saygı duyduğu ve birlikte yaşama kültürünü benimsediği

bir Türkiye; hepimizin ortak hedefidir. Bu vesileyle tüm yetkili kurumları; eşitlik, çoğulculuk ve karşılıklı anlayış temelinde daha kapsayıcı ve dengeli bir yaklaşım geliştirmeye davet ediyoruz. Toplumsal barışın yolu; farklılıklarımızı yok saymak değil, onları anlayarak birlikte yaşama iradesini güçlendirmekten geçmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Bizler toplumun tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz' şeklindeki ifadesinin ve bunu destekleyecek uygulamaların hayata geçirilmesini önemsiyor ve bu konuda gerekli adımların acilen atılmasını talep ediyoruz. Cem Vakfı olarak; Aleviliğin bir inanç olarak tanınmasını, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşmasını ve eğitim sisteminde tüm inançlara eşit yaklaşılmasını savunuyoruz. Aynı zamanda inançların birbirini tanımasını ve anlamasını da desteklediğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Bu yaklaşımın; ülkemizde tüm inançların eşit, özgür ve saygın şekilde yaşatılmasına katkı sağlayacağına inanıyor, bu yöndeki iradenin güçlenmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Vakfı: 'Diğer İnançların Görünmez Kaldığı Bir Eğitim Anlayışı Çocuklarımızda Dışlanmışlık Hissi Oluşturabilir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
“Futbolda bahis“ soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:26:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Cem Vakfı: "Diğer İnançların Görünmez Kaldığı Bir Eğitim Anlayışı Çocuklarımızda Dışlanmışlık Hissi Oluşturabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.