Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı

(ÇANAKKALE) - Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak anjiyo işlemine alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Yılmaz, işlemin ardından Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: "GENEL DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."