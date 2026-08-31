Cem Yılmaz Taburcu Oldu - Son Dakika
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Cem Yılmaz Taburcu Oldu

Cem Yılmaz Taburcu Oldu
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Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan komedyen Cem Yılmaz, anjiyo sonrası taburcu edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ayvacık ilçesindeki evinde geçen 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo yapılan Yılmaz, koroner yoğun bakımda tedaviye alındı. Kalp krizi takibi tamamlandıktan sonra gerekli tetkiklerin ardından ünlü komedyen saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.

Kaynak: DHA

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