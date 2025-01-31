Cemal Enginyurt'tan İhraç Tepkisi - Son Dakika
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Cemal Enginyurt'tan İhraç Tepkisi

Enginyurt, Atatürk'ün askerleri diyen teğmenlerin ihraç kararını protesto etti.

31.01.2025 18:15
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(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "M. Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş. Bu Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim, şerefle haykırıyoruz. M. Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" dedi.

30 Ağustos töreninde kılıç çekip yemin eden 5 teğmen hakkında ihraç kararı çıktı. MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından ihraç kararına tepki gösteren Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları kaydetti:

"M. Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş. Bu Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim, şerefle haykırıyoruz. M. Kemal Atatürk'ün askerleriyiz."

Kaynak: ANKA

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