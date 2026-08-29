Cemal Enginyurt\'un Danışmanı Gözaltında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem T. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem T., Ankara'da gözaltına alındı. Cem T.'nin ikametindeki aramalar sürerken, MASAK verilerine ilişkin iki ayrı analizde para hareketleri yer aldı. Ham kayıtlarda yaklaşık 1,35 milyar liralık brüt hesap hareketi görülürken, bunun büyük bölümünün Cem T.'nin hesapları arasındaki transferlerden kaynaklandığı belirlendi. Buna karşılık üçüncü kişilerle milyonlarca liralık işlemler, yurt dışı para girişleri, 'elden alınan borç', 'otel konaklama ücreti' ve özellikle gece saatlerinde yapılan 'burs' açıklamalı transferler incelemeye konu oldu.