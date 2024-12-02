Cemal Reşit Rey'in Müzikal Mirası Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
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Cemal Reşit Rey'in Müzikal Mirası Geleceğe Taşınıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projede, ünlü Türk besteci Cemal Reşit Rey'in mektupları ve eserleri dijitalleştirilecek ve müzikseverlerle buluşacak.

02.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:44
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı proje ile 20'nci yüzyıl Türk müziğinin ünlü isimlerinden Cemal Reşit Rey'in mektupları ve eserleri, CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelecek.

Cemal Reşit Rey'in eserlerinin geleceğe taşınması amacıyla yürütülen proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından başlatıldı. Bu proje, müzikolog Dr. Sungu Okan'ın koordinatörlüğünde, Aslı Uzdil ve Can Okan'ın da katkılarıyla, Cemal Reşit Rey'e ait el yazmalarının tasnif edilmesi ve dijitalleştirilmesi sürecini kapsıyor. Proje, sadece Cemal Reşit Rey'in eserlerini değil, aynı zamanda İstanbul'un 20'nci yüzyıldaki kültürel ve toplumsal dinamiklerini de değiniyor.

Proje kapsamında, Cemal Reşit Rey'in eserlerinin el yazmaları, mektupları ve konser programları gibi materyaller toplanarak CRR Konser Salonu'nda bir arşivde toplanması hedefleniyor. Arşivdeki materyaller, restorasyon, korunma ve dijitalleştirilme sürecinden geçerek, Rey'in eserleri ve Türk müziği tarihine dair önemli veriler gün yüzüne çıkacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul ve Türkiye'nin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

Projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Volkan Aslan, "Bu proje, Cemal Reşit Rey'in müzikal mirasını korumanın yanı sıra, müzikseverler için değerli bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Hem müziği hem de İstanbul'un kültürel tarihini keşfetmek adına büyük bir adım atıyoruz" dedi.

Müzikolog Dr. Sungu Okan da bu proje sayesinde dönemin bestecilik anlayışını, İstanbul'un kültürel dinamiklerini ve tiyatro tarihini keşfetme fırsatı sunduklarını belirtti. Ayrıca, 10. Yıl Marşı gibi eserlerin el yazmalarından, marşın ruhunu anlamanın mümkün olduğunu vurguladı.

Cemal Reşit Rey\'in Müzikal Mirası Geleceğe Taşınıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemal Reşit Rey'in Müzikal Mirası Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika

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