Cemal Süreya, Kadıköy'de Anılacak

07.01.2026 11:15  Güncelleme: 12:33
Türk şiirinin öncü ustalarından Cemal Süreya, 9 Ocak Cuma günü Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinliğiyle anılacak. Şiir, tiyatro, müzik ve söyleşinin bir araya geleceği gece, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - Türk şiirinin öncü ustalarından Cemal Süreya, 36'ncı ölüm yılında Kadıköy'de anılacak. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliği, 9 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk şiirinin usta isimlerinden Cemal Süreya, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde şiir, tiyatro, müzik ve söyleşinin bir araya geldiği geceyle anılacak. Cemal Süreya'nın edebiyata, dile ve kültüre bıraktığı izlerin farklı disiplinler aracılığıyla yeniden yorumlanacağı programın sunuculuğunu Övünç Ezgi Yılmaz üstlenecek. Gecenin açılış konuşmasını yapacak Seyyit Nezir, Süreya'nın şiir dünyasını ve kuşağıyla kurduğu ilişkiyi ele alacak.

Etkinlik kapsamında Figen Şentürk ve Mehmet Aydın, usta şairin şiirlerinden seçkileri seslendirecek. Tiyatro Simurg, şairin dizelerinden uyarlanan şiir performanslarıyla sahnede yer alırken; Nisa Leyla "Cemal Süreya'nın Türkçe Tutkusu" başlıklı konuşmasında Süreya'nın dil anlayışını ve Türkçeyle kurduğu özgün ilişkiyi değerlendirecek. Programın ilerleyen bölümünde Güler Özçelik ve Şükrü Çiftçi de şiir dinletileriyle izleyiciyle buluşacak.

Gecede ayrıca Tiyatro Simurg tarafından Ruhi Su oyunundan kesitler sahnelenecek. Müzik bölümünde ise Mecit Ünal, Cemal Süreya'nın sevdiği türküler eşliğinde Kaz Dağları'ndan seslenen özel bir dinleti sunacak.

Etkinlik, programın ardından düzenlenecek kokteyl ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

