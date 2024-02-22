Çemberlitaş Tramvay Durağında Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Çemberlitaş Tramvay Durağında Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının cep telefonunu çalan şüpheli, turizm polisleri tarafından kısa süren bir kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 12:13
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Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının cep telefonunu kapıp kaçan şüpheli, turizm polisleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 16 Şubat saat 07.15 sıralarında Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının elinden cep telefonunu alan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin peşine düştü. Kısa süren kovalamaca sonunda ekiplerce yakalanan A.H. emniyete götürülürken, çalınan telefon sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından  "kapkaç" suçundan adli makamlara sevk edilen A.H, savcılığın adli kontrol talebine uyan mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Çemberlitaş Tramvay Durağında Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Çemberlitaş Tramvay Durağında Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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