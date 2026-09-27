Cemevi başkanları Sultangazi'de sorunları görüştü, düzenli buluşma çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Cemevi başkanları Sultangazi'de sorunları görüştü, düzenli buluşma çağrısı yapıldı

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Cemevi başkanları Sultangazi\'de sorunları görüştü, düzenli buluşma çağrısı yapıldı
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Sultangazi'deki Gazi Cemevi'nde düzenlenen buluşmada İstanbul'daki cemevlerinin yöneticileri, anaları ve dedeleri ortak sorunları ele aldı. Vakıf Başkanı Hıdır Karadaş, son 6 ayda kent genelindeki yaklaşık 40 cemevini ziyaret ettiklerini belirterek düzenli buluşma çağrısı yaptı.

İstanbul'daki cemevlerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, anaları ve dedeleri ve farklı illerden gelen üyeler ve katılımcılar ortak sorunları değerlendirmek, çözüm önerileri üretmek ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Sultangazi'deki Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda bir araya geldi.

Gazi Cemevi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, saygı duruşunda bulunulması ve dedenin gülbenk vererek programın manevi açılışını yapmasıyla başladı.

Programda konuşan Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı (Gazi Cemevi) Başkanı Hıdır Karadaş, son 6 ayda İstanbul genelindeki yaklaşık 40 cemevini doğrudan ziyaret ettiklerini, 70'e yakın cemevinde ise dedeler ve kurum başkanlarıyla istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Karadaş, ziyaretlerde Alevi toplumunun inançsal hayatına, sorunlarına ve geleceğe yönelik beklentilerine odaklandıklarını ve farklı kurumların çalışma biçimleri ve öncelikleri olsa da sorunların ve sorumlulukların ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin konjonktürel sürecine ve parlamentoda yürütülen çalışmalara değinen Karadaş, "Bu ülkedeki barışın destekçisi ve katkıcısı olduğumuzu burada açıkça dillendiriyoruz. 467 milletvekili ile parlamentoda aslında bir toplumsal mutabakatın sağlandığı noktasında, bugüne kadar gelen sürece katkı sağlayan, destek veren ve etrafımız gerçekten ateşle çevriliyken Türkiye'de bütün halkların beka meselesini kendi iç sorunlarıyla tartışarak çözümleme noktasında bir irade sergilediklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Karadaş, Geçmişte düzenlenen Alevi kurumları toplantısını bir deneyim olarak değerlendirdiklerini aktararak, Alevilerin geleceğinin birkaç kurumun kendi arasında yapacağı toplantılarla değil, mümkün olduğunca geniş bir katılım ve gerçek bir müzakere ile konuşulması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Gazi Cemevi olarak kendilerini bu buluşmanın sahibi değil ev sahibi olarak gördüklerini dile getiren Karadaş, toplantıdan çıkacak iradenin yalnızca Gazi Cemevi'ne değil, İstanbul'daki tüm cemevlerine ait olması gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek döneme yönelik düzenli cemevi buluşmalarının yapılması, ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve kadınlar, gençler, analar ile dedeler için ortak mekanizmalar geliştirilmesi çağrısında bulunan Karadaş, konuşmasını birlik, dirlik ve muhabbet temennileriyle tamamladı.

Kaynak: AA
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