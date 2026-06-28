Cemil Müderrisoğlu'nun Cenaze Töreni - Son Dakika
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Cemil Müderrisoğlu'nun Cenaze Töreni

Cemil Müderrisoğlu\'nun Cenaze Töreni
28.06.2026 14:35
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Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu için Düzce'de cenaze töreni düzenlendi.

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun hayatını kaybeden babası Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu için memleketi Düzce'de cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Müderrisoğlu'nun cenazesi, Düzce Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınması ve namaz kılınmasının ardından askeri törenle cenaze aracına konan Müderrisoğlu'nun naaşı, defnedilmek üzere Sakarya'ya gönderildi.

Törene, Müderrisoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eski bakanlardan Ahmet Arslan, protokol, askeri erkan ve bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Kıbrıs, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Müderrisoğlu'nun Cenaze Töreni - Son Dakika

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