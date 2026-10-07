Cemil Tugay\'ın AK Parti\'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından belediyede ilk dikkat çeken ayrılık yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Metin Altıok'un “Kanadı Kırık Bir Akşam” şiirini paylaşarak, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Üzümcü, sosyal medya hesabından şair Metin Altıok'a ait olan "Kanadı Kırık Bir Akşam" adlı şiiri paylaşarak, "Gördüğüm lüzum üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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