Çemişgezek'te Çiriş Otu Toplama Sezonu Başladı - Son Dakika
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Çemişgezek'te Çiriş Otu Toplama Sezonu Başladı

Çemişgezek\'te Çiriş Otu Toplama Sezonu Başladı

Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı. Yöre sakinleri, çiriş otunu konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriyor. Vatandaşlar, Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor ve ilçe merkezinde kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor. Çiriş otu, çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor ve doğal olduğu için çeşitli hastalıklara faydalı olabiliyor.

05.04.2024 14:25
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Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Kentte karların erimesiyle yüksek kesimlerde yetişen bazı bitkiler, yöre sakinlerince konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriliyor.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar da yılın bu dönemlerinde Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor.

Günün belirli saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, orman ve kaya diplerinde buldukları çirişleri bıçakla kesip torbalara dolduruyor.

Vatandaşlar, daha sonra araç veya at yardımıyla çiriş otlarını ilçe merkezine getirerek kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor.

Çiriş otu satıcısı Dursun Özgül, AA muhabirine, bitkinin lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bıraktığını söyledi.

İlkbahar aylarında geçimini çiriş otu satarak sağladığını belirten Özgül, "Çiriş otu, genellikle çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor. Kilosunu 40 liradan satıyoruz. Doğal olduğu için çeşitli hastalıklara faydalı geliyor." dedi.

Kaynak: AA

Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çemişgezek'te Çiriş Otu Toplama Sezonu Başladı - Son Dakika

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