Çemişgezek\'te Çiriş Otu Toplama Sezonu Başladı

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Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Kentte karların erimesiyle yüksek kesimlerde yetişen bazı bitkiler, yöre sakinlerince konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriliyor.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar da yılın bu dönemlerinde Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor.

Günün belirli saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, orman ve kaya diplerinde buldukları çirişleri bıçakla kesip torbalara dolduruyor.

Vatandaşlar, daha sonra araç veya at yardımıyla çiriş otlarını ilçe merkezine getirerek kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor.

Çiriş otu satıcısı Dursun Özgül, AA muhabirine, bitkinin lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bıraktığını söyledi.

İlkbahar aylarında geçimini çiriş otu satarak sağladığını belirten Özgül, "Çiriş otu, genellikle çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor. Kilosunu 40 liradan satıyoruz. Doğal olduğu için çeşitli hastalıklara faydalı geliyor." dedi.