Çemişgezek\'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde ilçedeki öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

Tatbikata katılan öğrenciler, sirenlerin çalmasıyla sınıflarında "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı.

Öğrenciler daha sonra öğretmenler koordinesinde sınıfları boşaltıp bahçelere tahliye edildi.

Acil toplanma alanlarında bir araya gelen öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.