Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çemişgezek- Elazığ kara yolunun Peymunut mezrası mevkisindeki kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, alandaki bazı ağaçlara zarar verdi.
Son Dakika › Güncel › Çemişgezek'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?