Çemişgezek\'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı

21.05.2026 17:07
Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında açılan sergide kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Çemişgezek Halk Eğitim Merkezince vatandaşların çeşitli alanlarda beceri kazanıp meslek öğrenmesi için kurslar düzenlendi.

Bu kapsamda "Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri" kurslarına katılan katılımcılar, usta öğreticilerden ev tekstili ürünleri hazırlama ve örgü konularında dersler aldı.

Eğitimlerin sonunda kursiyerler hazırladıkları ürünleri beğeniye sunmak amacıyla yıl sonu sergisi açtı.

Sergiye, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Stantları gezen Küçük, çalışmalarla ilgili kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

