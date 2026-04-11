CEN-SAD Libya'da Faaliyetlerine Başladı

11.04.2026 14:59
CEN-SAD, Libya'nın Trablus merkezinde çalışmalarına yeniden başladı. Başbakan Dibeybe'ye göre bu, Libya'nın bölgedeki rolünü güçlendirecek.

Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD), Libya'da bulunan merkez binasında çalışmalarına yeniden başladı.

Başkent Trablus'taki açılışa Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra üye ülkelerin dışişleri bakanları ve daimi temsilcileri katıldı.

Başbakan Dibeybe, kurdele kesme töreninin ardından açılışa katılan üye ülkelerin dışişleri bakanları ve daimi temsilcileri ile toplantı düzenledi.

Dibeybe toplantıda yaptığı konuşmada, CEN-SAD'ın Trablus'ta faaliyetlerine başlamasının ülkesinin bölgede ve Afrika'daki rolünü yeniden kazanmasının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Afrika ülkeleri heyetlerini Trablus'ta ağırlamanın ülkesinin kıtadaki konumunu güçlendirdiğini söyleyen Dibeybe, "CEN-SAD'ın çalışmalarına resmi merkezinde yeniden başlaması, Libya'ya olan uluslararası güvenin geri döndüğünü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'de (BM) gözemlemci statüsü bulunan CEN-SAD, 25 üye ülkenin kalkınma planlarına entegre edilmiş bir ekonomik birlik tesis edilmesi hedefiyle 1988'de Trablus'ta kurulmuştu.

Libya'daki iç savaş nedeniyle uzun süre merkez binasındaki çalışmalarına ara veren CEN-SAD böylece Trablus'ta faaliyetlerine yeniden başlamış oldu.

Kaynak: AA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
Seda Sayan cepheyi kurdu Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi Seda Sayan cepheyi kurdu! Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
