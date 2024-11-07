Cenazede 1100 Sikke Bulundu - Son Dakika
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Cenazede 1100 Sikke Bulundu

Cenazede 1100 Sikke Bulundu

Tarsus'ta bir cenaze sırasında 1100 sikke ve seramik parçaları bulundu, incelemeye alındı.

07.11.2024 19:46
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

İlçede bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kavas'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3-sayfa, Güncel, Tarsus, mersin, Son Dakika

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