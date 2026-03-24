Cenazede Silahlı Saldırı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Yaşar B. (38), bir yakınlarının cenazesinde tartıştığı husumetlisi Abdullah D.'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Defin sırasında tabancayla vurulan Yaşar B., hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Derecik Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Yaşar B. ile Abdullah D., hayatını kaybeden yakınları Hasan Aydemir'in cenaze töreninde karşılaştı. Mezarlıkta defin sırasında taraflar arasında yeniden yaşanan tartışma sırasında Abdullah D., belinden çıkardığı tabancayla çevredekilerin korku dolu bakışları arasında Yaşar B.'yi kasığından vurup, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

