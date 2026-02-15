Cenevre'de ABD-İran ve Rusya-Ukrayna Görüşmeleri - Son Dakika
Cenevre'de ABD-İran ve Rusya-Ukrayna Görüşmeleri

15.02.2026 12:07
İsviçre, Cenevre'de ABD ile İran ve Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - İsviçre, Umman'ın ev sahipliğinde gelecek hafta Cenevre'de ABD ile İran arasında görüşmeler yapılacağını bildirdi. Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler de yine gelecek hafta Cenevre'de gerçekleştirilecek.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasında görüşmelerinin önümüzdeki hafta devam edeceğini ve Umman'ın görüşmelere Cenevre'de ev sahipliği yapacağını" belirterek, "İsviçre, ABD ile İran arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için iyi hizmetlerini sunmaya her zaman hazırdır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 6 Şubat'ta Umman'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüştüğü de belirtildi. Söz konusu temasların dolaylı yapıldığı, Ummanlı yetkililerin arabulucu rolü üstlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer programını hedef alarak askeri baskıyı artıracak adımlar atabileceklerini ifade etti. ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderdiğini belirten Trump, İran'da hükümet değişikliğinin "olabilecek en iyi şey" olacağını söyledi.

İsviçre'nin arabuluculuk rolü

Tarafsızlık politikasıyla bilinen İsviçre, 1980'deki rehine krizinin ardından ABD'nin İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana Washington'un Tahran'daki çıkarlarını temsil ediyor.

"Koruyucu güç" sıfatıyla görev yapan İsviçre, iki ülke arasındaki asgari diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin sürdürülmesini sağlıyor. Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği, ABD ile İran arasındaki konsolosluk işlemlerini yürütüyor."

İsviçre Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, koruyucu güç yetkisi kapsamında İsviçre'nin kendi inisiyatifiyle arabuluculuk teklif edebileceği ya da tarafların talebi üzerine bu görevi üstlenebileceği belirtiliyor.

Cenevre'de ayrıca Rusya-Ukrayna görüşmeleri de gerçekleştirilecek

Öte yandan ABD'nin gelecek hafta Cenevre'de Rusya ile Ukrayna arasında da ayrı görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Moskova ve Kiev yönetimlerinin, ABD arabuluculuğunda 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri Cenevre'de bir araya geleceği, dört yılı geride bırakan savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde yeni bir aşamaya geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

