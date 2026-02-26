Cenevre'de ABD-Ukrayna Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenevre'de ABD-Ukrayna Görüşmeleri

Cenevre\'de ABD-Ukrayna Görüşmeleri
26.02.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Ukrayna, Rusya ile müzakere süreci için Cenevre'de ikili görüşmelere başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci için ABD ve Ukrayna'nın ikili görüşmelere İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirildi.

ABD ve Ukrayna, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci için ikili görüşmelere İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Umerov, Cenevre'de bugün, müzakere süreci çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan oluşan ABD heyeti ile ikili görüşmelere başladıklarını vurguladı.

Ukrayna'yı temsilen kendisine Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev, Ekonomi Bakan Yardımcısı Daryna Marchak ve milletvekili David Arakhamia'nın eşlik ettiğini aktaran Umerov, hükümetin ekonomi ekibiyle birlikte Ukrayna'nın toparlanması için mekanizmalar, yatırım çekmek için araçlar ve uzun vadeli işbirliği çerçeveleri gibi ayrıntıları ele alacaklarını kaydetti.

Umerov, Arakhamia ile ayrıca, Rusya'nın da dahil olacağı bir sonraki üçlü müzakere turu için hazırlıkları görüşeceklerini ifade etti.

İnsani yardım ve esir takası meselesinin de önemli olduğunu vurgulayan Umerov, pratik çözümlere odaklandıklarını belirtti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı. Müzakerelerin üçüncü turu ise İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Şubat'ta düzenlenmişti.

Son müzakerelerde bir anlaşma sağlanamazken, görüşmeyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy "Zorlu ama iş odaklı" olarak, Umerov ise "yoğun ve kapsamlı" diye tanımlamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenevre'de ABD-Ukrayna Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:58:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Cenevre'de ABD-Ukrayna Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.