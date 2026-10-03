Cenevre'de binlerce kişi İsrail'e boykot çağrısı yaptı, Gazze'deki soykırım için yürüdü - Son Dakika
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Cenevre'de binlerce kişi İsrail'e boykot çağrısı yaptı, Gazze'deki soykırım için yürüdü

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Cenevre\'de binlerce kişi İsrail\'e boykot çağrısı yaptı, Gazze\'deki soykırım için yürüdü
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Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve İsrail'e boykot çağrısıyla yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2,5 saat süren yürüyüş, Plainpalais Meydanı'nda sona erdi; göstericiler İsviçre hükümetine de tepki gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla yürüyüş yaptı.

Mont Blanc Köprüsü yakınlarında toplanan eylemciler, Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

Filistin halkına destek için Arapça, İngilizce ve Fransızca slogan atan göstericiler, İsrail'e yönelik boykot ve Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrı yaptı.

Eylemciler, İsrail ve ABD'nin yanı sıra İsviçre hükümetine de Gazze'de yaşananların ortağı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan İsviçreli gösterici Christiane Boessonnas, Filistin'de dayanılmaz olan duruma dikkati çekmek için eyleme katıldığını belirtti.

Hükümetlerinin, İsrail hükümetine karşı harekete geçmemesine tepki gösteren Boessonnas, "(Gazze'de yaşananları) Bunu tarif edecek kelime yok." dedi.

Diğer bir gösterici Maeva, Filistin halkının yıllardır İsrail tarafından sömürgeleştirilmesi ve öldürülmesine tepki için burada olduğunu söyledi.

Maeva, "Bu yaz Filistin'e gittim. Batı Şeria'da bulunan işgal altındaki topraklardaydım. İşgalin ne denli şiddetli ve güçlü olduğunu, oradaki herkesin bu durumdan nasıl etkilendiğini bizzat görebildim. Bu nedenle onların yanında durmamız, dayanışma göstermemiz ve hükümetlerimizi İsrail'e verdikleri desteği durdurmaya zorlamamız benim ve herkes için büyük önem taşıyor. Filistin'de 70 yıldır yaşananların da soykırım olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Şu anda Gazze'de yaşanan da tam olarak (soykırım) budur"

Ruben Cafiısch de Filistinlileri desteklemenin önemine işaret ederek, Filistinlilerin özellikle de şu anda İsrail hükümetinin uyguladığı inanılmaz baskıyla karşı karşıya kaldıkları bir dönemde olduğunu söyledi.

Gazze'deki çocukların insanlık dışı koşullarda büyümek zorunda olduğunu dile getiren Cafiısch, şunları kaydetti:

"Savaştan uzak, başlarına bomba düşmesi korkusu yaşamadan, İsrail hükümetinin onları alıp götürmesi, gözaltına alması ya da benzeri şeylerin sürekli korkusunu hissetmeden büyümeleri gerekiyor. Bu onların sahip olduğu temel bir hak. Soykırım, geniş bir gruba mensup insanların sistematik bir şekilde öldürülmesidir ve şu anda Gazze'de yaşanan da tam olarak budur."

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2,5 saat süren yürüyüş, Plainpalais Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA
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