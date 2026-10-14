Cengiz Aytmatov'un hayatı Aytmatov filmiyle Bişkek'te beyazperdeye taşındı - Son Dakika
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Cengiz Aytmatov'un hayatı Aytmatov filmiyle Bişkek'te beyazperdeye taşındı

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Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan Aytmatov filmi, Bişkek'te düzenlenen galayla vizyona girdi. Filmin galasının kasımda Türkiye'de yapılması planlanıyor; Kırgızistan hükümeti 2028'de Aytmatov'un 100. doğum yılı için anma programları düzenleyecek.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un hayatını konu alan "Aytmatov" filmi vizyona girdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yönetmenliğini genç Kırgız yönetmen Kanıbek Kalmatov'un, yapımcılığını ise Timurlan Taşiyev'in üstlendiği biyografik filmin galası gerçekleştirildi.

Filimde Aytmatov'un zorluklarla geçen çocukluk ve gençlik yılları, babası Törekul Aytmatov'un Stalin dönemindeki trajik ölümü, 2. Dünya Savaşı yıllarındaki mücadelesi ve edebi kariyerinin yükselişi ele alınıyor.

Filmi izleyen eski bürokrat Mira Jangaraçeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un fikirlerinin ve yaratıcı mirasının dünya genelinde ne denli büyük bir önem taşıdığına dikkati çekti.

Aytmatov'un büyük bir hayranı olduğunu belirten Jangaraçeva, "Bu filmi heyecanla bekliyordum ve izlemekten büyük keyif aldım. Ülkemizde sevilmesini ve saygı görmesini, insanların ona değer vermesini, onun bizim ve gelecek nesiller için ne ifade ettiğini anlamasını istiyorum. Kimsenin bunu unutmasını istemem. Milletimizi birleştiren şey, Aytmatov'un ta kendisi ve ortaya koyduğu eserlerdir." dedi.

Aytmatov'un, döneminin koşullarında eserlerini büyük bir ustalıkla kaleme aldığını vurgulayan Jangaraçeva, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimse, yazdıklarını o şekilde kaleme aldığı için onu eleştiremez. Çünkü içinde yaşadığı koşullar bunu gerektiriyordu. Eğer o şekilde hareket etmeseydi, hayatta kalamazdı. Bunca yıl çalışamaz ve o eserleri ortaya koyamazdı. Bugün bile onu okurken satır aralarını okuyorum. Okudukça, o dönemde bu konuları nasıl dile getirdiğini, bunlara nasıl ince göndermeler yaptığını görüyorum. Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Büyük bir memnuniyet duyuyorum ve böylesine harika bir filme imza atan ekibi kutluyorum. Gençlerin kültüre yöneldiğini ve onu desteklediğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu, devletin kültüre önem vermesinin, yüzünü kültüre dönmesinin harika bir örneği. Bana kalırsa bu, son dönemde çekilen ve gerçekten öne çıkan sayılı filmlerden biri."

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un desteğiyle çekilen ve Türkçeye Ayperi Seyitbekova tarafından çevrilen "Aytmatov" filminin galasının kasım ayında Türkiye'de yapılması planlanıyor.

Kırgızistan hükümeti, Aytmatov'un doğumunun 100. yılı olan 2028'de geniş kapsamlı anma programları gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cengiz Aytmatov'un hayatı Aytmatov filmiyle Bişkek'te beyazperdeye taşındı - Son Dakika
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