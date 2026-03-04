Cengiz Çiçek'ten Bakan Tekin'e Soru Önergesi - Son Dakika
Cengiz Çiçek'ten Bakan Tekin'e Soru Önergesi

04.03.2026 18:19
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırıda ölümü sonrası, Cengiz Çiçek Bakan Tekin'e soru sordu.

(ANKARA)- DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Çelik, "Daha önce yapılan uyarılara rağmen bir öğretmenin görev yaptığı okulda yaşamını yitirdiği bu olay karşısında siyasal sorumluluk gereği istifa edecek misiniz?" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, öğretmen Fatma Nur Çelik'in okul içinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Çiçek, önergesinin gerekçesinde "Bir öğretmenin görev yaptığı okulda yaşamını yitirmesi yalnızca münferit bir şiddet vakası olarak değerlendirilemez" diyerek, "Uzun süredir eğitim kurumlarında artan şiddet vakalarına rağmen gerekli önleyici politikaların hayata geçirilmemesi, okulların güvenliğine ilişkin yapısal sorunların çözülmemesinin bir siyasi tercih haline geldiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim emekçilerinin ve eğitim sendikalarının yıllardır dile getirdiği uyarılara rağmen okullarda güvenliği sağlayacak kalıcı adımların atılmaması; rehberlik ve destek mekanizmalarının yetersiz bırakılması ve eğitim kurumlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, eğitim emekçileri ile öğrencilerin her geçen gün daha güvencesiz koşullarda eğitim ve çalışma yaşamını sürdürmesine yol açmaktadır." diyen Çiçek, "Bu tablo, eğitim kurumlarında güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturma sorumluluğunu taşıyan siyasi iradenin gerekli önleyici politikaları hayata geçirmediğini açık biçimde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı."

Çiçek ayrıca "Eğitim alanında pedagojik ve bilimsel ilkelerden uzak uygulamaların yaygınlaştırılması, çocuk işçiliğini meşrulaştıran ve öğrencileri erken yaşta çalışma yaşamına yönlendiren politikaların sürdürülmesi, eğitim kurumlarının çeşitli protokoller ve ideolojik yönlendirmeler aracılığıyla şekillendirilmesi, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren söylemler ve siyasal alanda toplumu kutuplaştıran dilin okullardaki şiddet iklimini derinleştirdiği bilinmektedir." ifadeleriyle eğitim politikalarının okullardaki şiddet ortamıyla bağlantısına dikkat çekti.

"Olayda ihmal veya sorumluluğu bulunan kamu görevlileri tespit edilmiş midir?"

Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından başlatıldığı belirtilen idari inceleme ve soruşturmanın kapsamı nedir? Olayda ihmal veya sorumluluğu bulunan kamu görevlileri tespit edilmiş midir? Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre söz konusu okulda daha önce yaşanan şiddet olaylarına ve bazı risklere ilişkin uyarılar bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu uyarılar sonrasında hangi somut önlemler alınmıştır?"

Türkiye genelinde devlet okullarının kaçında kadrolu güvenlik personeli ve rehber öğretmen bulunmamaktadır?

Okullarda artan şiddet vakalarının önlenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ile risk altındaki öğrenciler için erken müdahale programlarının oluşturulmasına yönelik Bakanlığınızın somut bir programı bulunmakta mıdır?

Okullarda artan şiddet vakalarının önlenmesi amacıyla eğitim emekçilerinin ve eğitim sendikalarının katılımıyla hazırlanacak bağlayıcı ve bütünlüklü bir okul güvenliği ve şiddeti önleme eylem planı hazırlanması planlanmakta mıdır?

Daha önce yapılan uyarılara rağmen bir öğretmenin görev yaptığı okulda yaşamını yitirdiği bu olay karşısında siyasal sorumluluk gereği istifa edecek misiniz?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Cengiz Çiçek, Milletvekili, Yusuf Tekin, DEM Parti, İstanbul, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

