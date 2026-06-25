Cengiz Çiçek'ten Gözaltı İhlalleri Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cengiz Çiçek'ten Gözaltı İhlalleri Soruşturması

Cengiz Çiçek\'ten Gözaltı İhlalleri Soruşturması
25.06.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cengiz Çiçek, NATO Zirvesi öncesi gözaltılar ve polis şiddeti iddialarını TBMM'ye taşıdı.

(TBMM) - NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yürütülen operasyonlar ve eylem yasaklarını TBMM gündemine taşıyan DEM Parti'li Cengiz Çiçek, gözaltılarda yaşandığı öne sürülen hak ihlalleri ve polis şiddeti iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama talep etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen kitlesel gözaltılar ve toplantı-gösteri yasaklarını Meclis gündemine taşıdı. Çiçek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında yüzlerce kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, aralarında siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, avukat ve LGBTİ artı aktivistlerinin de bulunduğu çok sayıda yurttaşın gözaltına alınmasının ciddi hak ihlallerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi'nin açıklamasına da değinen Çiçek, "Ankara TEM Şube'de gözaltı işlemlerini takip eden avukatın darp edilmesi, müvekkilinin merdivenden itilerek düşürülmesi ve tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin binaya alınmamasının gözaltı süreçlerinde polis şiddeti ve cezasızlık tartışmalarını derinleştirdiğini" ifade etti.

Kitlesel gözaltılar ile toplantı ve gösteri yasaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde demokratik siyaset alanının ve toplumsal muhalefetin hedef alındığını, güvenlik gerekçesinin demokratik hakların sınırlandırılmasının ve toplumsal itirazların bastırılmasının aracı haline getirildiğini savundu.

"BU UYGULAMALARIN KAMU GÜVENLİĞİYLE İLİŞKİSİ NEDİR?"

Çiçek'in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle:

"NATO Zirvesi öncesinde aralarında siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, avukat ve LGBTİ artı aktivistlerinin bulunduğu yüzlerce yurttaşın şafak baskınlarıyla gözaltına alınmasının dayanağı nedir? Bu kişilerin demokratik ve barışçıl faaliyetleri kamu güvenliği tehdidi olarak mı değerlendirilmiştir? 'Operasyon Turkuaz' kapsamında gerçekleştirilen kitlesel gözaltılar ve toplantı-gösteri yasaklarıyla NATO Zirvesi öncesinde demokratik muhalefetin ve toplumsal itirazların baskı altına alınması mı amaçlanmıştır? Bu uygulamaların kamu güvenliğiyle ilişkisi nedir?"

Toplumsal ve siyasal alanda görünürlüğü bulunan gazeteci, avukat, akademisyen, sendikacı ve siyasetçilerin şafak baskınları, kapı kırmalar ve ters kelepçe uygulamalarıyla gözaltına alınmasının amacı nedir? Bu uygulamalarla kamuoyuna ve demokratik muhalefete nasıl bir mesaj verilmek istenmiştir? Ankara'da 13 gün süreyle tüm toplantı ve gösterilerin yasaklanmasının gerekçesi nedir? Bu yasak kararıyla Anayasa'nın 34'üncü maddesiyle güvence altına alınan toplantı ve gösteri hakkı fiilen ortadan kaldırılmamış mıdır?

Ankara TEM Şube'de gerçekleşen polis şiddetiyle ilgili sorumlu kolluk personeli hakkında idari veya adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa gerekçesi nedir? Tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin binaya alınmamasının hukuki gerekçesi nedir? Bu uygulama, kolluk görevlilerinin eylemlerinin denetlenmesini engelleyerek cezasızlık pratiğini güçlendirmemekte midir?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Cengiz Çiçek, Güvenlik, Güncel, Polis, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz Çiçek'ten Gözaltı İhlalleri Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:19
Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu Tarihte bir ilk
Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:28:58. #7.12#
SON DAKİKA: Cengiz Çiçek'ten Gözaltı İhlalleri Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.