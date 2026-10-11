Cengiz Karakaya, HÜDA PAR\'ın Bitlis kongresinde yeniden il başkanlığına seçildi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahzade Demir, partisinin Bitlis 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Divan kurulunun oluşturulması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Demir, değişen dünyayla birlikte toplumun ihtiyaç ve sorunlarının arttığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Demir, "Gazze bizim kanayan yaramız. Gazze, HÜDA PAR'ın en başından beri gündeminde olan meselelerden biridir. Hiçbir zaman Gazze gündemimizden düşmedi, sizlerin de gündeminden düşmedi. Burada raporlar okunurken de Gazze için yapılan çalışmalar vurgulandı. Partimize ve medeniyet anlayışımıza güvenelim, gönlümüzü de insanlarımıza açalım. Bu memlekette izzetin, kardeşliğin ve birliğin tesis edilebilmesini hep beraber sağlayalım. Seçilecek olan yeni yönetimimize de başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Tek listeyle girilen seçimde Cengiz Karakaya, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Karakaya, "Bugün burada bir emaneti hatırlamak, sorumluluğu kuşanmak ve geleceğe dair söz vermek için bir aradayız. Biz hizmeti bir makam, unvan ve kişisel kazanç olarak değil, bir emanet olarak görmeliyiz." dedi.

Kongreye, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve partililer katıldı.