Cengiz Karakaya, HÜDA PAR'ın Bitlis kongresinde yeniden il başkanlığına seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cengiz Karakaya, HÜDA PAR'ın Bitlis kongresinde yeniden il başkanlığına seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cengiz Karakaya, HÜDA PAR\'ın Bitlis kongresinde yeniden il başkanlığına seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahzade Demir, partisinin Bitlis 5. Olağan İl Kongresi'nde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Tek listeyle girilen seçimde Cengiz Karakaya tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahzade Demir, partisinin Bitlis 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Divan kurulunun oluşturulması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Demir, değişen dünyayla birlikte toplumun ihtiyaç ve sorunlarının arttığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Demir, "Gazze bizim kanayan yaramız. Gazze, HÜDA PAR'ın en başından beri gündeminde olan meselelerden biridir. Hiçbir zaman Gazze gündemimizden düşmedi, sizlerin de gündeminden düşmedi. Burada raporlar okunurken de Gazze için yapılan çalışmalar vurgulandı. Partimize ve medeniyet anlayışımıza güvenelim, gönlümüzü de insanlarımıza açalım. Bu memlekette izzetin, kardeşliğin ve birliğin tesis edilebilmesini hep beraber sağlayalım. Seçilecek olan yeni yönetimimize de başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Tek listeyle girilen seçimde Cengiz Karakaya, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Karakaya, "Bugün burada bir emaneti hatırlamak, sorumluluğu kuşanmak ve geleceğe dair söz vermek için bir aradayız. Biz hizmeti bir makam, unvan ve kişisel kazanç olarak değil, bir emanet olarak görmeliyiz." dedi.

Kongreye, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
Cengiz KarakayaŞahzade DemirPartilerPolitikaBitlisGüncelGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Meloni’den Husilere sert tepki “Suudi Arabistan’ın yanındayım“ Meloni’den Husilere sert tepki! "Suudi Arabistan’ın yanındayım"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 22:28:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Cengiz Karakaya, HÜDA PAR'ın Bitlis kongresinde yeniden il başkanlığına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei