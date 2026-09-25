Cengiz Tomar, Türklerin Orta Doğu varlığının Anadolu'dan daha eski olduğunu söyledi

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları" kapsamında, " Orta Doğu'da Türk Hakimiyetinin Kökenleri: Askeri-Kölelik Sistemi" başlıklı konferans düzenlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Araştırma Bölümü Başkanı ve TTK Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın katılımıyla TTK'de düzenlenen konferansta, Türklerin Orta Doğu'daki tarihi varlığı, bölgedeki siyasi ve askeri etkinlikleri ile askeri-kölelik sisteminin Türk devletlerinin kuruluşundaki rolü ele alındı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, burada yaptığı konuşmada, 2023'te başlatılan konferans dizisinin 26'ncısını düzenlediklerini belirterek, programlarla akademisyenleri bir araya getirmeyi ve Türkiye'yi uluslararası alanda ilgilendiren meseleleri tarihi perspektiften ele almayı hedeflediklerini söyledi.

Orta Doğu'da bugün yaşanan gelişmelerin tarihi arka planının araştırılması gerektiğini dile getiren Selvi, "Orta Doğu ile bir kopuş yaşamış olabiliriz zihinlerimizde, hafızalarımızda ama bu konuları tekrar gündeme getirmek Türk Tarih Kurumunun, yazarlarının, araştırmacılarının ana çalışma alanlarından birisi." dedi.

Selvi, TTK Bilim Kurulu üyelerinin Anadolu'nun tarihinin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ve Türkistan'da yaşanan sorunları tarihi perspektiften araştırmayı ve incelemeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Orta Doğu'daki varlığımız Anadolu'daki varlığımızdan daha eski"

Konferans öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan TTK Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar da Türklerin Orta Doğu'daki varlığının Osmanlı Devleti'nden çok daha eskiye dayandığını belirterek, Türk askerlerinin bölgeye ilk olarak isyanların bastırılması amacıyla davet edildiğini söyledi.

Türklerin askeri disiplinleri ve savaş kabiliyetleri sayesinde bölgede önemli görevler üstlendiklerini dile getiren Tomar, Türkiye'nin bugün Libya'dan Somali'ye, Katar'dan Irak'a kadar geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi varlığının bulunduğunu ifade etti.

Tomar, Türklerin bölgeye gelişinin İslam tarihinin erken dönemlerine dayandığını belirterek, "Bizim Suriye-Filistin Selçuklu devletimizin kuruluşu 1074. Yani Anadolu'daki varlığımız ne kadar eskiyse aslında Orta Doğu'daki varlığımız Anadolu'daki varlığımızdan daha eski." dedi.

Prof. Dr. Tomar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerin de bölgedeki etkinliğini artırdığını söyledi.

"Savaşlara karşı, hücumlara karşı bir ümit ışığı doğdu"

Tomar, Orta Doğu ülkeleri arasında siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Yıllardır Türk-Arap ilişkileri çalışan bir araştırmacı olarak hep söylediğim şu, bu bölge ülkeleri mezhebi, etnik ayrımları bırakıp rasyonel olarak iktisadi ve kendi siyasi faydaları için birleşmediği müddetçe ne İsrail ile başa çıkabilirler ne de dışarıdan gelen emperyal güçlerle başa çıkabilirler. Bunu da gördük zaten, yaşadık."

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin bölgesel dayanışma açısından önem taşıdığını belirten Tomar, "Türkiye'nin liderliğinde bir ortak dayanışma yapılabilirse bundan sonra bölgede olabilecek savaşlara karşı, hücumlara karşı bir ümit ışığı doğdu aslında. Ben bu açıdan ümit görüyorum." dedi.

Tomar, Hicaz Demiryolu'nun yeniden işletilmesinin bölgesel işbirliği ve ulaşım açısından önemli imkanlar sunabileceğini dile getirerek, "İnşallah bir gün İstanbul'dan trene binip Halep'ten, Hama'dan, Humus'tan, Şam'dan, Amman'dan, Maan'dan, Tebük'ten, El-Ula'dan, Medain Salih üzerinden Medine'ye varabiliriz tren yoluyla diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.