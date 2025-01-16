Cenin'de 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan bombardımanında hayatını kaybeden 6 Filistinlinin naaşı toprağa verildi.
İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, Cenin Devlet Hastanesinden alınarak kamptaki ailelerinin evine götürüldü.
Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından naaşlar Cenin Mülteci Kampı'nın mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılanlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.
İsrail ordusu, hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Cenin'deki hedeflere ortak saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan bombardımanında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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