Cenin'de Cenaze Törenine İsrail Müdahalesi - Son Dakika
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Cenin'de Cenaze Törenine İsrail Müdahalesi

Cenin'de İsrail güçleri, üç Filistinlinin cenaze törenine müdahale etti. 770 Filistinli öldü.

22.11.2024 11:48
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CENİN, 22 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri tarafından öldürülen üç Filistinlinin cenazesini taşıyan insanlar, 21 Kasım 2024.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ordusunun açtığı ateş ve gerçekleştirdiği topçu bombardımanları sonucu Batı Şeria'da 770'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Cenin'de Cenaze Törenine İsrail Müdahalesi - Son Dakika

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