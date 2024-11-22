Cenin'de Cenaze Törenine İsrail Müdahalesi

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CENİN, 22 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri tarafından öldürülen üç Filistinlinin cenazesini taşıyan insanlar, 21 Kasım 2024.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ordusunun açtığı ateş ve gerçekleştirdiği topçu bombardımanları sonucu Batı Şeria'da 770'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)