Cenin'de İsrail askeri aracının çarptığı motosikletteki 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerine ait askeri aracın çarpması sonucu iki Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Cenin'in doğusundaki El-Almaniyye bölgesinde motosikletle seyir halindeki 2 Filistinliye İsrail güçlerine ait askeri bir araç çarptı.

Motosikletteki Filistinlilerden biri başından yaralandı ve ayağının kırıldığı belirlendi. Diğer Filistinlinin de ayağında kırık tespit edildi.

Yaralı Filistinliler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.