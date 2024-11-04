Cennet Hurması Yerine Poşet Asıldı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, bir bahçede, ağaçtan izinsiz kopardığı cennet hurmasının yerine poşete para koyup astı.

Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi'nde Hüseyin Tura'ya (65) ait zeytin bahçesindeki cennet hurması ağacından meyve koparan kişi, yerine içerisine 50 lira koyduğu poşeti astı. Sabah zeytin toplamak için bahçesine gelen Tura, zeytin ağaçları arasındaki cennet hurmasının dalında asılı poşetin üzerinde, 'Hurma parası poşette' yazdığını fark etti. Poşeti açtığında içerisinde 50 lira olduğunu gören Hüseyin Tura, "Buraya birileri içinde 50 lira olan poşet asmış. Ne güzel ki hala güzel ve dürüst insanlar var" dedi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),