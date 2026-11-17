ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e yönelik dron saldırısını, "herhangi bir hasara yol açmadan" engellediklerini bildirdi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Bahreyn'i hedef alan dron saldırısı hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bugün Bahreyn'e doğru fırlatılan çok sayıda İran yapımı tek yönlü saldırı dronları, ABD ekipmanına herhangi bir zarar vermeden veya Amerikan personelini yaralamadan etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

CENTCOM ve müttefiklerinin söz konusu saldırılara karşı "teyakkuzda kalmaya devam ettiği" vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları, bu sabah erken saatlerde Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri radar sistemini insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurmuştu.