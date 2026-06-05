CENTCOM'dan İran'a Yanıt - Son Dakika
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CENTCOM'dan İran'a Yanıt

05.06.2026 19:43
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CENTCOM, İran ordusunun ABD destroyerlerine uyarısının asılsız olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ordusunun, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine uyarıda bulunduğu açıklamasının doğru olmadığını savundu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'ın açıklamalarına ilişkin paylaşım yapıldı.

İran ordusunun, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile uyarıda bulunduklarına ilişkin açıklamasının doğru olmadığı savunulan paylaşımda, "İran güçleri, ABD Donanmasına ait savaş gemilerini hedef almadı. Bu, ateşkesin büyük bir ihlali olur. ABD güçleri, İran'a yönelik devam eden ablukayı tam olarak uygulamakta ve bölgesel sularda faaliyetlerini serbestçe sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

İran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve İHA'larla uyarıda bulunduklarını duyurmuştu.

Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin, Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel CENTCOM'dan İran'a Yanıt - Son Dakika

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