CENTCOM İran Gemilerini Vurdu
CENTCOM İran Gemilerini Vurdu

11.03.2026 10:42
ABD, Hürmüz Boğazı'nda 16 İran mayın döşeme gemisini imha ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik askeri operasyonlar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarında İran donanmasına ait bazı mayın döşeme gemilerin vurulduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. Komutanlık, 16 geminin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X'te paylaştığı görüntülerde, farklı büyüklükteki bazı gemilerin mermilerle vurulduktan sonra patladığı görülüyor. Komutanlık, Hürmüz Boğazı yakınlarında mayın döşeme kapasitesine sahip 16 İran deniz unsurunun hedef alınarak "etkisiz hale getirildiğini" ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, önceki gün Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında, İran donanmasının imha edilmesinin "Epik Öfke Operasyonu"nun üç ana hedefinden biri olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya çalışması halinde İran'a ait tüm deniz unsurlarının imha edileceğini söylemişti. Orta Doğu'nun en kritik uluslararası deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı, son günlerde konteyner gemilerine yönelik saldırı iddiaları nedeniyle gerilimin merkezinde yer alıyor.

Kaynak: ANKA

