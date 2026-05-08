CENTCOM İran Tehditlerini Engelledi

08.05.2026 01:17
ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'ndaki İran saldırı girişimlerini başarıyla bertaraf etti.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait savaş gemilerine yönelik İran kaynaklı füze, insansız hava aracı ve küçük tekne tehditlerinin engellendiğini açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre, 7 Mayıs'ta ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri USS Truxtun, USS Rafael Peralta ve USS Mason, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerledi. Geçiş sırasında İran güçlerinin çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük tekneyle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, hiçbir ABD unsurunun isabet almadığı belirtilirken, CENTCOM'un gelen tehditleri bertaraf ettiği ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği ifade edildi.

CENTCOM, ABD güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen İran askeri tesislerinin hedef alındığını duyurdu. Bu kapsamda füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta-kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarının vurulduğu kaydedildi.

Komutanlık açıklamasında, CENTCOM'un gerilimin tırmanmasını istemediği ancak Amerikan güçlerini korumak için bölgede hazır ve kararlı şekilde konumlandığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

