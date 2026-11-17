ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper'ın İran ile gerilimin gölgesinde İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştüğü belirtildi.

İsrail'de yayın yapan i24News televizyonunun haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'ın bugün İsrail'i ziyaret ettiği aktarıldı.

Cooper'ın ziyaret kapsamında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey İsrailli askeri yetkililerle bir araya geldiği kaydedilirken, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

CENTCOM Komutanı Cooper'ın İsrail ziyareti ABD ve İsrail'in İran'a yeni saldırılar için hazırlık yaptığı yönündeki haberlerle aynı döneme denk geldi.

ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Curt Renshaw da 13 Kasım'da İsrail'e gelerek askeri yetkililerle iki ülkenin donanma güçleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini" görüşmüştü.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman ise ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gitmişti.

CENTCOM'un İsrail ordusunu İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olma konusunda uyardığı iddia edilmişti.