Cep Telefonu Fiyatları Artışta

09.04.2026 10:08
MOBİSAD Başkanı Turnacı, ABD-İran savaşının cep telefonu fiyatlarını etkilediğini belirtti.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ABD- İran savaşının birçok sektörü etkilediğini, bazı markaların cep telefonu satış fiyatlarını artırdığını, küresel düzeyde öne çıkan ve yaygın olarak tercih edilen diğer markaların da ürünlerine zam yapabileceğini söyledi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, cep telefonu piyasasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Turnacı, cepte 5G'ye geçildiğinin anımsatılması üzerine, vatandaşların yeni telefon alırken bu teknolojiyi gözeten tercihlerde bulunduğunu söyledi. Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşın cep telefonu satın alma alışkanlığı üzerinde yarattığı etkiye ilişkin Turnacı, vatandaşların eskisine göre ihtiyatlı davrandığını anlattı. Turnacı, vatandaşların ABD-İran savaşıyla daha ihtiyatlı bir döneme girdiğini kaydetti.

Turnacı, son yıllarda giriş segmenti 20 bin TL'ye kadar olan cep telefonu talebinin arttığını belirterek, cep telefonunu yenisi ile değiştirme süresinin de 2 yıldan 4 yıla çıktığını vurguladı. Turnacı, üst gelir grubunun, cep telefonunu her yeni modelle birlikte değiştirdiğini ve yenilediğini söyledi.

"Bazı markalar fiyatları artırdı, diğer markalar da ürünlerine zam yapabilir"

Turnacı, ABD-İran savaşının yarattığı maliyetlerin cep telefonu sektörüne etkisine ilişkin bir soru üzerine, bu savaşın birçok sektörü etkilediğini anlattı. Turnacı, bir süre önce bazı markaların cep telefonu satış fiyatlarını artırdığını, küresel düzeyde öne çıkan ve yaygın olarak tercih edilen diğer markaların da ürünlerine zam yapabileceğini söyledi.

Kadın ve erkeklerin cep telefonu tercihlerine ilişkin soruya ""Bu konuda özel bir çalışmamız yok. Ancak, genel trendlere bakıldığında kadınlar dikey (kapaklı) katlanabilir, erkekler yatay katlanabilir (kitap tarzı) cep telefonlarını tercih ediyor" derken, renk tercihlerine ilişkin ise "Erkekler, genelde koyu renkleri, kadınlar parlak ve canlı renkleri seviyor" ifadesini kullandı.

Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sıfır cep telefonlarında 20 bin TL'ye kadar 12 taksit, 20 bin TL üstüne 3 taksit sınırlaması bulunduğunu anımsatarak, vatandaşın yeni teknolojiye erişiminin sağlanması için bu tutarların güncellenmesi gerektiğini savundu. Turnacı, 20 bin TL'nin 50 bin TL'ye yükseltilmes gerektiğini, sektörün bu talebini ilgili makamlara da ilettiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

