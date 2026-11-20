BURSA'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde, rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olan merceksi bulutlar, lodosun etkisini gösterdiği Bursa semalarında görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bulutlar, sanal medyada ilgi gördü.