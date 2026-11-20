Cep telefonu kamerası Bursa semalarındaki merceksi bulutları görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa semalarında ortaya çıkan merceksi bulut kümesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağ ve tepelerin üzerinde rüzgarın dalga hareketleriyle oluşan orta seviyeli bulutların görüntüleri sanal medyada ilgi çekti.
BURSA'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde, rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olan merceksi bulutlar, lodosun etkisini gösterdiği Bursa semalarında görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bulutlar, sanal medyada ilgi gördü.
Kaynak: DHA
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