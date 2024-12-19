Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı

Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde cep telefonuna bakan bir sürücü, minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralandı. Olay, aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

19.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ramazan Karakoç (31) cep telefonuna bakarken kontrolünü yitirdiği minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Cahı Mahallesi 93257 Sokak'ta meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan Ramazan Karakoç, yönetimindeki 42 AJF 238 plakalı minibüsle seyir halinde iken, cep telefonuna baktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kazanın cep telefonuna bakarken meydana geldiğini söyleyen Karakoç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Ereğli, trafik, Güncel, Yaşam, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
20:21 Putin’in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
10:06 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
10:05 Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 23:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.